Прошел слух, будто Дуэйн Джонсон по личному приглашению Райана Рейнольдса появится в третьей части «Дэдпула», сообщает We Got This Covered. Напомним, что Рейнольдс в этой
Если Скала и снимется в «Дэдпуле 3», то, скорее всего, это будет камео, а не полноценная роль. Впрочем, никаких подтверждений информации пока что нет. Неизвестно даже, запущен ли триквел в непосредственное производство.
Ранее СМИ написали о том, что Рейнольдс был замечен в офисе студии Marvel. Однако дальше этого факта дело так и не пошло.
Рейнольдс и Дуэйн Джонсон недавно снялись в комедийном экшене «Красное уведомление» для Netflix. Возможно, Рейнольдсу так понравилось сотрудничество, что он действительно позвал коллегу похулиганить в новой истории про болтливого наемника.