Анастасия Лях .20 ноября, 2020 8

Прошел слух, будто Дуэйн Джонсон по личному приглашению Райана Рейнольдса появится в третьей части «Дэдпула», сообщает We Got This Covered. Напомним, что Рейнольдс в этой комикс-франшизе не только играет главную роль, но и выступает продюсером.

Если Скала и снимется в «Дэдпуле 3», то, скорее всего, это будет камео, а не полноценная роль. Впрочем, никаких подтверждений информации пока что нет. Неизвестно даже, запущен ли триквел в непосредственное производство. Из-за поглощения студии Fox компанией Disney (плюс пандемия и карантин) съемки фильма повисли в воздухе.

Ранее СМИ написали о том, что Рейнольдс был замечен в офисе студии Marvel. Однако дальше этого факта дело так и не пошло.

Рейнольдс и Дуэйн Джонсон недавно снялись в комедийном экшене «Красное уведомление» для Netflix. Возможно, Рейнольдсу так понравилось сотрудничество, что он действительно позвал коллегу похулиганить в новой истории про болтливого наемника.