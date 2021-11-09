Таня Гончаренко .9 ноября, 2021 0

Дуэйн Джонсон, исполнивший главную роль в экранизации комиксов DC "Черный Адам", остался недоволен первичной версией фильма, который смонтировал режиссер Жауме Кольет-Серра. - пишет Collider

По мнению "Скалы" стоит сремиться к лучшему.

"Жауме Колльет-Серра амбициозный режиссер. Он из группы очень талантливых испанских кинематографистов, которые хотят изменить киноиндустрию и само это ремесло, и он делает это замечательным способом. Мне это нравится... На этом этапе создания "Черного Адама" уже есть четкая привязка (к комиксам), и я думаю, что это действительно важно, поскольку мы стремимся создать не просто франшизу, а целое Общество Справедливости Америки, представить их и запустить их должным образом. Я счастлив, но все же не удовлетворен, и мы продолжим эту работу. И тизер, который мы показали около трех недель назад, стал наглядной демонстрацией направления, в котором мы движемся" - заявил актер.

Напомним, премьера "Черного Адама" ожидается в 2022 году.