Таня Гончаренко .30 декабря, 2021 8

Дуэйн "Скала" Джонсон отказался возвращаться к роли Хоббса в "Форсаж 10". Актер отметил, что его возмутил поступок коллеги по цеху Вин Дизеля, который вынес на публику подобного рода предложение. - пишет CNN

Напомним, в ноябре этого года Вин Дизель опубликовал пост в соц.сетях, в котором призывает Дуэйна вернуться в "Форсаж". При этом, Дизель упомянул в просьбе своих детей, а также погибшего Пола Уокера, что показалось Джонсону откровенной манипуляцией.

"Я прямо сказал, что не вернусь во франшизу. Я был тверд и искренен в своих словах и сказал, что всегда буду поддерживать актерский состав и всегда буду болеть за успех франшизы, но у меня не было никаких намерений вернуться. Недавний публичный пост Вина был примером его манипуляций. Мне не понравилось, что он упоминал своих детей в этом заявлении, а также смерть Пола Уокера. Оставь их в покое. Мы говорили об этом несколько месяцев назад и пришли к четкому пониманию" - комментирует "Скала".

Разогласия между коллегами начались ещё во время съемок восьмой части франшизы, после чего Дуэйн отказался принимать участие в проекте.

При этом, Джонсон всегда активно поддерживал бывших коллег и участников съемочной группы. Актер и в этот раз пожелал им удачи в работе над продолжением, подчеркнув, что шансов на его возвращение точно нет.