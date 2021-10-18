Таня Гончаренко .18 октября, 2021 10

На фото: Кадр из "Черного Адама"

Исполнитель главной роли в новом фильме DC "Черный Адам" - Дуэйн Джонсон, поделился фрагментом фильма в своем Twitter.

Свежие подробности о картине были раскрыты на мероприятии DC FanDome, а публикацию видео, где показаны некоторые кадры предстоящего фильма, взял на себя Скала.

В ролике можно увидеть исполнителей остальных ролей. Среди актеров замечены Пирс Броснан, Ной Сентинео, Элдис Ходж, Сара Шахи и другие. Режиссером ленты выступает Жауме Кольет-Серра.

Тажке, Джонсон отметил, что съемки уже завершены. На данный момент, премьера запланирована на 29 июля следующего года.