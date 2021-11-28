Таня Гончаренко .28 ноября, 2021 14

Дуэйну Джонсону присудили награду The People`s Champion Award, о чем сам актер завил в своем Instagram.

7 декабря 2021 года Джонсон получит награду народного чемпиона во время премии People`s Choice Awards.

Дуэйн выразил благодарность своим поклонникам на личной странице в Инстаграм: "Ребят, это просто нереально. Я чрезвычайно польщен и тронут возможностью получить НАГРАДУ НАРОДНОГО ЧЕМПИОНА от вас, НАРОДА. Я был номинирован 15 РАЗ на премию People`s Choice на протяжении всей моей карьеры, и могу сказать, что эта самая особенная для меня из-за того, что она на самом деле представляет, а это идея, которая всегда будет намного больше, чем я. Забота о людях. Люблю вас, ребята, для меня будет НАСТОЯЩЕЙ честью принять ее. От вашего имени!"

Отметим, что актер также номинирован на ещё одну награду "Лучший актер 2021 года".