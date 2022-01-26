Таня Гончаренко .26 января, 2022 16

В интервью изданию Men’s Journal, самый высокооплачиваемый актер голливуда Дуэйн Джонсон поделился новостью о том, что работает над одним фильмом по популярной игре.

Правда, больше никакой информацией о проекте актер не поделился.

"Я не могу рассказать, над экранизацией какой игры мы работаем, но в этом году будет анонс. Мы выведем на экран одну из самых больших и крутых игр — ту, в которую я играл на протяжении многих лет...Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм", — высказался Джонсон.

Конечно, после подобного заявления в интервью, многие пользователи сети посыпали свои догадки. Одной из правдоподобных версий считается предположение, что основой нового фильма может стать игра Gears of War, поскольку на твит с новостью отреагировал ее автор Клифф Блезински.