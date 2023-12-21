sonyazhytkova .21 декабря, 2023 9

Різдвяний екшн-фільм Дуейна Джонсона "Red One" отримав дату світової театральної прем'єри на 2024 рік.

Різдвяне екшн-шоу "Red One", в якому головні ролі грають Дуейн "Скала" Джонсон та Капітан Америка Кріс Еванс, вийде на екрани наступного року. Згідно з інформацією від Deadline, фільм, який виробляється студією Amazon MGM та Seven Bucks, отримав ексклюзивну театральну дату виходу - 15 листопада 2024 року.

"Red One" долучається до успішних фільмів від студії Amazon MGM, таких як критично високо оцінений "Повітря" та нещодавно випущений трилер "Солтберн", обидва з яких мали ексклюзивний театральний реліз перед появою на стрімінговому сервісі Prime Video. Безперечно, студія розраховує на популярність святкового екшну "Red One" серед глядачів у Різдво 2024 року.

Такий графік виходу обіцяє успіх у касових зборах, на які, безсумнівно, звертає увагу студія через великий гонорар для Дуейна Джонсона.

Режисером "Red One" є Джейк Касдан, сценарій написаний Крісом Морганом, а оригінальна ідея належить Хіраму Гарсіа. У фільмі зіграють такі знаменитості, як Кірнан Шипка, Люсі Лю, Мері Елізабет Елліс, Нік Кролл, Крістофер Хів'ю, Веслі Кіммел та Бонні Хант у ролі місіс Клаус. Дж.К. Сіммонс, зірка "Человіка-павука: Немає шляху додому" і "Випромінювання", грає супергероя Санта Клауса. Джонсон висловив захоплення спільною роботою: "Санта-рок-зірка. Це честь захищати його". Оскароносець Дж.К. Сіммонс втілює в життя велике, гарне серце Санти. "Ще багато цікавого. Повертаємось до роботи".

Джерело: Мovieweb