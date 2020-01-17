Анастасия Лях .17 января, 2020 12

Сегодня, 17 января, в американском прокате стартовал семейный приключенческий фильм «Дулиттл» с Робертом Дауни мл. в главной роли. Аналитики предвещают картине провал, пишет Variety.

Аналитики прогнозируют, что в стартовый уикенд «Дулиттл» соберет от 20 до 25 миллионов долларов на домашних экранах. При этом производственный бюджет детской истории о докторе, умеющем понимать и разговаривать с животными, вылился в 180 миллионов долларов.

Основные деньги были потрачены на спецэффекты, связанные с компьютерными разговаривающими зверями, и на гонорар самого Дауни.

Критики ленту разгромили. На сегодняшний день ее рейтинг на «гнилых помидорах» составляет 18%.