Сегодня, 17 января, в американском прокате стартовал семейный приключенческий фильм «Дулиттл» с Робертом Дауни мл. в главной роли. Аналитики предвещают картине провал, пишет Variety.
Аналитики прогнозируют, что в стартовый уикенд «Дулиттл» соберет от 20 до 25 миллионов долларов на домашних экранах. При этом производственный бюджет детской истории о докторе, умеющем понимать и разговаривать с животными, вылился в 180 миллионов долларов.
Основные деньги были потрачены на спецэффекты, связанные с компьютерными разговаривающими зверями, и на гонорар самого Дауни.
Критики ленту разгромили. На сегодняшний день ее рейтинг на «гнилых помидорах» составляет 18%.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую