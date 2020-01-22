Анастасия Лях .22 января, 2020 7

Как сообщает издание The Wrap, убытки от проката семейной фэнтезийно-приключенческой комедии «Дулиттл» с Робертом Дауни мл. могут составить более ста миллионов долларов.

После убытка от проката мюзикла «Кошки», составившего около 70 миллионов долларов, студию Universal ждет еще один удар по карману и еще более внушительные потери. Убытки после проката «Дулиттла», производственный бюджет которого оценивается в 180 миллионов долларов, составят не менее 100 миллионов.

Это означает, что франшизой «Дулиттл» точно не станет, и в доктора Айболита звезда «Железного человека» больше не перевоплотится.

Напомним, критики разгромили новую экранизацию приключенческой серии детских книг Хью Лофтинга.