Как сообщает издание The Wrap, убытки от проката семейной
После убытка от проката мюзикла «Кошки», составившего около 70 миллионов долларов, студию Universal ждет еще один удар по карману и еще более внушительные потери. Убытки после проката «Дулиттла», производственный бюджет которого оценивается в 180 миллионов долларов, составят не менее 100 миллионов.
Это означает, что франшизой «Дулиттл» точно не станет, и в доктора Айболита звезда «Железного человека» больше не перевоплотится.
Напомним, критики разгромили новую экранизацию приключенческой серии детских книг Хью Лофтинга.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую