sonyazhytkova .23 февраля, 2025 11

Схоже, що один із найколоритніших персонажів всесвіту "Дюни" отримає друге життя. Момоа може знову оживити образ Дункана Айдахо в третьому фільмі кіносаги, що відкриває шлях до неймовірного сюжетного повороту, знайомого прихильникам романів Френка Герберта.

Ті, хто бачив перші дві частини екранізації Дені Вільнева, напевно здивуються:як персонаж, який героїчно загинув у першому фільмі, може повернутися? Відповідь криється в концепції гхолів — клонів, створених із генетичного матеріалу померлих.

В оригінальних романах Айдахо відроджується саме так, отримує нове ім’я — Гайт, і стає глибоким філософом, навченим Бене Тлейлакс. Цей розвиток подій має велике значення не тільки для еволюції історії, а й для майбутнього Момоа у франшизі. В книгах Дункан Айдахо — один із небагатьох гхолів, що здатний відновити пам'ять про своє минуле, і його шлях виходить за межі життя Пола Атріда.

Цей розвиток подій має велике значення не тільки для еволюції історії, а й для майбутнього Момоа у франшизі. В книгах Дункан Айдахо — один із небагатьох гхолів, що здатний відновити пам'ять про своє минуле, і його шлях виходить за межі життя Пола Атріда.

Якщо чутки про повернення актора виявляться правдою, це стане важливим моментом не лише для третього фільму культової франшизи, що наразі має робочу назву "Дюна: Месія", але й для подальшого розширення кіновсесвіту.

Джерело: Мovieweb