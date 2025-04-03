Дуже багато рожевого: перший погляд на Елл Вудс у приквелі культової комедії "Білявка в законі"

sonyazhytkova .3 апреля, 2025 7

Prime Video розпочав зйомки приквельного серіалу "Elle", і вже є перший кадр! На ньому Лексі Мінетрі дебютує в ролі юної Елл Вудс – і вона чарівна, як завжди.

На знімку героїня спілкується з друзями через прозорий телефон із дротом – справжній привіт із 90-х. А ще, звісно, багато рожевого: від худі до постільної білизни. Куди ж без фірмового стилю Елл?

Серіал, створений Лорою Кіттрелл, розповість про шкільні роки Елл Вудс та події, що сформували її у впевнену й харизматичну героїню, яку всі пам’ятають із легендарної "Білявки в законі". Разом із Лексі Мінетрі в проєкті знімаються Джун Даян Рейфел у ролі мами Елл, Том Еверетт Скотт – її тато, Габріель Полікано – Ліз, повна протилежність головної героїні, Джейкоб Московіц – шкільна зірка Майлз, зачарований головною героїнею, та Чендлер Кінні – старшокласниця Кімберлі, яка відверто її недолюблює.

Шоуранери Лора Кіттрелл і Керолайн Драйс працюють над серіалом разом із виконавчою продюсеркою Різ Візерспун (яка свого часу зіграла дорослу Елл Вудс). А режисером перших двох епізодів виступає Джейсон Мур ("Ідеальний голос").

Виглядає так, ніби ця історія стане не лише стильною, а й дуже атмосферною. Готові знову закохатися в ексцентричну білявку?

Джерело: Deadline