Анастасия Лях .11 ноября, 2021 9

Сразу трое людей травмировались на съемках боевика «Неудержимые 4». Один находится в критическом состоянии.

Съемки четвертой части популярной франшизы в настоящее время проходят в Греции. Местное издание сообщает, что один оператор травмировался во время съемок экшен-сцены на катере (его состояние настолько тяжелое, что, ожидая худшего, съемочная группа вызвала его родных). Другой оператор получил травму во время съемок погони на автомобилях. Третьим пострадавшим оказался личный дублер Джейсона Стэйтема.

При этом останавливать съемочный процесс продюсеры не стали. Продакшен продолжается, и создатели намерены закончить съемки в установленные сроки.