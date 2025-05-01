sonyazhytkova .1 мая, 2025 10

A24 випускає перший трейлер до біографічної драми Бенні Сафді "Розгромна машина", де Джонсон перетворюється на справжню легенду бойових мистецтв. Кров, слава, знеболювальні — усе це частина ціни за перемогу, яку герой платить на рингу та поза ним.

У фільмі "Розгромна машина", що вийде на великі екрани 3 жовтня, Двейн "Скеля" Джонсон перевтілюється у чемпіона UFC, Марка Керра, який на піку кар’єри бореться не лише з суперниками, а й з власними залежностями. Події розгортаються на рубежі 2000-х — у добу, коли змішані єдиноборства були максимально жорстокими, а перемоги вимагали нелюдської витривалості.

Це історія не просто про спортивні вершини, а й про зворотний бік слави: знеболювальні, емоційне вигорання, любовні драми. Емілі Блант, яка вже працювала з Джонсоном у "Круїзі по джунглях", цього разу грає його партнерку Дон Стейплс. У фільмі також з’являються зірки бойових мистецтв, включно з Олександром Усиком.

Режисером і сценаристом виступив Бенні Сафді ("Неогранені коштовності"), а продюсером став сам Двейн Джонсон.

Після тріумфу фільмів "Бойові дії" та "Очі: Легенда Карпат", A24 продовжує вражати своїм каталогом: найближчим часом вийдуть також "Дружба", "Поверніть її", "Матеріалісти" та "Марті Найкращий" із Тімоті Шаламе.

А поки що — приготуйтеся. "Розгромна машина обіцяє" вдарити не лише по нервах, а й по серцю. Ринг — це не найстрашніше місце. Найстрашніше — коли бій триває всередині тебе.

Джерело: Deadline