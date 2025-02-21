sonyazhytkova .21 февраля, 2025 4

Нову мафіозну кінокартину уже порівнюють із культовими "Славними хлопцями" та "Відступниками".

Персонаж "Скелі" Джонсона матиме риси Джиммі "Джентльмена" Конвея з "Славних хлопців", але в новому фільмі він постане у ще більш безжальній ролі – гавайського кримінального боса, заснованого на реальній постаті. Його герой боротиметься за владу над злочинним світом островів, зіштовхуючись із небезпечними конкурентами.

Події стрічки розгортатимуться в період жорстоких протистоянь між угрупованнями, коли один амбітний мафіозі прагнув стати єдиним господарем підпільного бізнесу на Гаваях. Скорсезе знову повернеться до теми організованої злочинності, створюючи атмосферу напруги, зради та кривавих розбірок, як у своїх найкращих гангстерських фільмах.

Сценарій до стрічки написав Нік Білтон, а серед акторів вже підтверджені Леонардо ДіКапріо та Емілі Блант. Для Джонсона це перша робота зі Скорсезе, тоді як для ДіКапріо – вже восьма співпраця з культовим режисером.

Коли саме вийде новий гангстерський епос – поки невідомо. Але якщо Скорсезе знову повертається у світ кримінальних драм, можна бути певними: на нас чекає щось справді масштабне.

Джерело: Gamesradar