sonyazhytkova .22 мая, 2025 4

Голлівудський важковаговик продовжує розширювати межі свого акторського амплуа. Актор приєднався до нового проєкту культової студії A24 — "Прорив" (Breakthrough), напруженого психологічного трилера, сценарій до якого написав перспективний автор Зік Гудман.

Події фільму розгортатимуться на рубежі тисячоліть у Південній Каліфорнії. У центрі сюжету — відчужений юнак, який потрапляє під вплив харизматичного гуру-мотиватора. Та за зовнішнім блиском і натхненням криються небезпечні методи маніпуляцій і темне минуле. Саме роль цього загадкового наставника виконає Двейн Джонсон. Головного героя та інших акторів ще не оголошено — кастинг триває.

"Прорив" (Breakthrough) — ще один крок Джонсона у бік драматичних та більш глибоких ролей. Раніше цього року він анонсував проєкт "Ripped", адаптацію новели Джо Балларіні для 20th Century Studios, де також може виступити як актор і продюсер. Крім того, Джонсон з’явиться у масштабному гангстерському фільмі від Мартіна Скорсезе разом із Леонардо ДіКапріо та Емілі Блант.

Сценарист Зік Гудман, який також працює як режисер і актор, прославився ролями в серіалах "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" та "Жорстокі ігри" від Amazon.

"Прорив" обіцяє бути сміливим зануренням у темні куточки людської психіки — і для глядачів, і для Джонсона, який не боїться ламати власні стереотипи.

Джерело: Deadline