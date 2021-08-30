Таня Гончаренко .30 августа, 2021 4

Известные актеры из киновселенной Marvel Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон снова воссоединятся в фильме «Призрачный» (Ghosted) от студий Apple и Skydance. - сообщает Deadline.

Режиссер "Рокетмена" Декстер Флетчер возглавит предстоящий проект, сценарий к которому напишут Ретт Риз и Пол Верник, известные по проектам "Дэдпул" и "Добро пожаловать в Зомбилэнд".

Детали сюжета нового фильма пока не раскрываются, но он заявлен как романтическая приключенческая история.

Напомним, «Призрачный» будет далеко не первой работой, которая объединяет Йоханссон и Эванса вне супергеройской киновселенной. Впервые, съемочную площадку актеры делили в 2003 году работая над молодежной комедией "Высший балл". А в 2007 году они снова воссоединились в романтической комедии "Дневники няни".