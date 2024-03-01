sonyazhytkova .1 марта, 2024 11

Довгоочікуване продовження кінострічки від режисера Деніса Вільнева, у якій грають Тімоті Шаламе та Зендея, уже розпочало свій шлях на міжнародних ринках, пройшовши вже 13 закордонних країн, перш ніж вийти на екрани Північної Америки.

"Дюна: Частина Друга" розпочала свій міжнародний шлях з вражаючими $5.2 млн у середу на перших 13 ринках, що дало загальну суму відвідувачів у розмірі $7.6 млн. Фільм Legendary та Warner Bros. виходить в додаткові країни, перед тим як з'явиться на 71 території до кінця тижня.

Стрічка відкриється у всіх кінотеатрах Північної Америки в п'ятницю після четвергових вечірніх показів. Прогнози свідчать про глобальне відкриття у розмірі від $140 млн до $175 млн. У світі очікують початкових $85 млн, але ця цифра не враховує деякі ключові ринки, такі як Китай та Японія.

Випущений у 2021 році, "Дюна" Вільнева зібрала понад $402 млн у всесвітньому кінобоксі, що є вражаючим результатом, особливо з урахуванням впливу пандемії та одночасного випуску на платформі HBO Max. Значна частина цієї суми, а саме $325 млн, була зароблена за кордоном.

Цього разу очікування набагато вищі.

Legendary важко прийняла рішення відкласти вихід фільму з минулої осені до цього моменту, щоб мати можливість використати присутність Тімоті Шаламе та Зендаї в публічних заходах просування фільму та привернути увагу молодої аудиторії. Це стратегічне рішення має велике значення для режисера Дені Вільнева, оскільки воно визначить успіх фільму в довгостроковій перспективі та його можливості стати основою нової франшизи для студії.

Вільнев хотів би зняти ще один фільм, "Дюна: Месія", тоді як Warner Bros. має вихідну серію, "Дюна: Пророцтво", яка вийде на Max пізніше цього року. Серед акторського складу є нові обличчя - Остін Батлер, Флоренс П’ю та Крістофер Вокен, які приєдналися до Ребеки Фергюсон, Хав'єра Бардема, Джоша Броліна, Стеллана Скарсгарда, Дейва Батісти та Шарлотти Ремплінг.

Джерело: Нollywoodreporter