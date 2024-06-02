sonyazhytkova .2 июня, 2024 3

У п’ятницю під час вручення премії Academy Icon Award на 2024 Canadian Screen Awards в Торонто, режисер зізнався, що його розчаровує факт, що його стрічка досі залишається номером один.

"Сподіваюся, незабаром ми побачимо інші успіхи в прокаті. Я бажаю, щоб цього літа результати в прокаті були набагато кращими", - сказав Вільньов.

З моменту виходу 1 березня, "Дюна: Частина друга" зібрала понад $711 мільйонів у всьому світі. Це найбільш касовий фільм 2024 року, випереджаючи "Годзіллу проти Конга: Нова імперія" ($567 млн).

"Я вважаю, що нам потрібні фільми, які створюють справжні театральні враження, і я говорю не лише про 'Дюну 2'", - продовжив Вільньов. "Я маю на увазі багато фільмів. Наприклад, 'Війна Штатів' - це чудовий приклад фільму, який максимально використовує потенціал театрального показу. Мені пощастило, що друга частина 'Дюни' знайшла свого глядача, і я хотів би, щоб таке відбувалося частіше".

Цього літа касові збори впали на 66% порівняно з минулим роком. Як і очікувалося, у другий вікенд Alcon/Sony’s "Фільм про Гарфілда" змагається з Warner Bros’ "Фуріоса", заробивши $13 мільйонів проти $11,5 мільйонів.

Джерело: Deadline