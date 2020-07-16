Анастасия Лях .16 июля, 2020 6

Исполнительница одной из ведущих ролей в научной фантастике «Дюна» Ребекка Фергюсон написала в Инстаграме, что вся команда вскоре отправляется на дополнительные съемки.

По словам актрисы, досъемки пройдут в Будапеште в ближайшее время. Причину Фергюсон указывать не стала, лишь отметила, что с огромной радостью увидит всех снова. Но обычно возвращение на площадку не сулит ничего хорошего. Это означает, что имеющийся материал не устраивает студию, и она настоятельно просит режиссера его переработать. Однако тут обнадеживает тот факт, что у руля находится Вильнев, который всегда, с дополнительными съемками или без, доводит свой материал до совершенства.

Напомним, новая экранизация романа Фрэнка Герберта будет выпущена в двух частях, которые позиционируются как отдельные фильмы. Релиз первой картины запланирован на 17 декабря текущего года.