Анастасия Лях .5 декабря, 2020 10

Как сообщает Variety, студия Warner в связи с пандемией полностью поменяла стратегию на 2021 год и решила выпустить все главные премьеры онлайн.

Напомним, сперва стало известно, что сиквел «Чудо-женщины» не будет перенесен на следующий год и выйдет во второй половине декабря одновременно и в кинотеатрах, где это возможно, и на платформе HBO Max, принадлежащей Warner. Теперь студия объявила, что и прочие крупные релизы, отложенные на 2021 год, выйдут аналогично, то есть и в кинопрокат, и онлайн.

Среди проектов, о которых идет речь, — «Матрица 4», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Заклятие 3» и многие другие ожидаемые картины.

Уточняется, что доступ к фильмам в каталоге стриминга будет открыт в течение месяца, затем закроется, а прокат в кинотеатрах продолжится. Крупные кинотеатральные сети, естественно, отреагировали на решение крайне негативно, так как такой подход фактически лишит их прибыли, которая и так ничтожна в условиях пандемии.