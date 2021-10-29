Анастасия Лях .29 октября, 2021 6

Ранее неоднократно утверждалось, что Дени Вильнев задумал «Дюну» как дилогию. Однако теперь режиссер говорит, что хочет снять три, а не два фильма.

Об этом постановщик рассказал изданию Entertainment Weekly. По словам Вильнева, роман Фрэнка Герберта слишком обширен, и понадобится «как минимум три фильма», чтобы раскрыть образ Пола Атрейдеса и его историю должным образом.

Однако режиссер добавил, что на данный момент трилогия — его мечта. То есть студийное руководство пока что одобрило лишь съемки второго фильма. О триквеле речь не идет. Но ясное дело, если сиквел хорошо покажет себя в прокате, студия наверняка даст добро и на третью картину.

Напомним, на днях стало известно, что «Дюна 2» выйдет на экраны 20 октября 2023 года.