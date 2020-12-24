Скандал вокруг новой прокатной политики Warner продолжается. Как пишет Deadline, есть вероятность, что студия сделает исключение для фантастики «Дюна» и выпустит ее только в кинотеатрах, не делая параллельную премьеру на сервисе HBO Max.
Напомним, недавно руководство Warner поменяло стратегию проката и объявило, что все фильмы 2021 получат параллельный релиз в кинотеатрах и на стриминге. Пробной картиной в контексте измененной прокатной схемы стала
Новая стратегия многих возмутила. В первую очередь, конечно же, владельцев кинотеатров. Затем режиссеров: недовольство высказали создатель «Довода» Кристофер Нолан, создатель «Дюны» Дени Вильнев и постановщица «
Теперь же есть вероятность, что для «Дюны» Warner сделает исключение. Видимо, чтобы не ссориться с Вильневым, так как ему еще снимать вторую часть запланированной дилогии. Но окончательное решение пока не принято.