Таня Гончаренко .3 января, 2022 9

Несмотря на весь ажиотаж вокруг фантастического фильма Дени Вильнёва "Дюна", картина не попала в личный рейтинг HBO Max по количеству просмотров в премьерные дни, - пишет Business Insider

"Дюну", основанную на романе американского писателя Фрэнка Герберта, которая собрала 1,9 миллиона домохозяйств, обошли "Мортал Комбат" (3,8 млн просмотров), "Годзилла против Конга" (3,6 млн), "Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет" (2,8 млн), "Матрица 4: Воскрешение" (2,8 млн) и "Космический джем 2: Новое поколение" (2,1 млн).

Стоит отметить, что и сборы фильма оставляют желать лучшего. Картина собрала 395 миллионов, при вложенных 165 миллионах, что приравнивается к провалу.