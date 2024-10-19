sonyazhytkova .19 октября, 2024 13

HBO представило трейлер "Дюна: Пророцтво", де ми лише стисло бачимо можливості Вальї Харкконен (Емілі Уотсон) і загадкову постать Дезмонда Харт (Тревіс Фіммел). Відео наповнене кадрами бунтів, руйнувань, вогню і піску, що безсумнівно нас інтригує!

Дія "Дюна: Пророцтво" розгортається за 10 000 років до народження Пола Атріда. Цей спіноф зосереджений на створенні таємничого ордену Бене Ґессеріт — потужних жінок, які влаштували появу Квізатц Хадераха. Сюжет обіцяє слідкувати за двома сестрами Харкконен, які протистоять силам, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту Бене Ґессеріт.

Орден Бене Ґессеріт стає центральним елементом оповіді, відзначаючи свій вплив і владу в різних всесвітах. Ця історія обіцяє бути вражаючою, адже вона не спрощена, як у "Зоряних війнах", а навпаки, пропонує складну моральну палітру, що надає їй особливу унікальність.

Дені Вільнев планує зняти третій і фінальний епізод своєї легендарної трилогії, хоча точна дата виходу поки що невідома. Він підкреслив, що його проєкти є діптихом, а не традиційною трилогією, адже перші два фільми адаптують лише першу книгу. Якщо третя частина буде реалізована, вона стане чимось абсолютно новим, зі своєю унікальною ідентичністю.

"Дюна: Пророцтво" дебютує 17 листопада, обіцяючи занурити глядачів у нові та захоплюючі події всесвіту "Дюни". Цей спіноф відкриє нові грані історії, дозволяючи глядачам відчути глибину та складність світів, які створив Френк Герберт. Очікуємо на вражаючий візуальний досвід та напружений сюжет, що обіцяє стати важливим доповненням до культової саги.

Джерело: Gamesradar