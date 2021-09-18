Таня Гончаренко .18 сентября, 2021 9

На новый фантастический фильм Дени Вильнева "Дюна" возлагались большие надежды. Фильм даже называли самой ожидаемой премьерой года. Но на данный момент "Дюна" стартовала без рекордов в международном прокате.

Как сообщает Deadline - выйдя на полутора десятках рынков, фильм собрал всего 8,4 миллиона долларов.

Не смотря на то, что премьера на Венецианском кинофестивале заслужила оваций, лента в Италии (где и проходил фестиваль) смогла заработать в первый день лишь 500 тысяч долларов.

Но, "Дюна" пока не на всех экранах мира. В ближайшее время филь стартует во множестве других стран. Возможно, ситуацию со сборами исправит Америка? Фильм дебютирует в США во время кинофестиваля в Нью-Йорке 7 октября, а полноценный релиз состоится лишь 22 октября, причем, произойдет он одновременно в прокате и стриминге HBO Max.