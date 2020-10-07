Анастасия Лях .7 октября, 2020 11

Мы уже писали о такой вероятности, но теперь официально: релиз научной фантастики «Дюна» перенесен на следующий год, пишет Collider.

Напомним, новая экранизация одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта от культового режиссера современности Дени Вильнева должна была выйти 18 декабря 2020. Но все побаивались, что этого не случится, поскольку коронавирус никуда не делся, кинотеатры либо закрыты, либо полупусты, и все крупные релизы один за другим откладываются студиями до следующего года.

На днях на 2021-й переехал 25-й «Бонд». И вот следом за ним зрители лишаются и «Дюны». Теперь ее премьера намечена на 1 октября 2021 года.