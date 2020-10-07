Мы уже писали о такой вероятности, но теперь официально: релиз научной фантастики «Дюна» перенесен на следующий год, пишет Collider.
Напомним, новая экранизация одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта от культового режиссера современности Дени Вильнева должна была выйти 18 декабря 2020. Но все побаивались, что этого не случится, поскольку коронавирус никуда не делся, кинотеатры либо закрыты, либо полупусты, и все крупные релизы один за другим откладываются студиями до следующего года.
На днях на
На сегодняшний день единственным крупным релизом, который все еще задержался в