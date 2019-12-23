Анастасия Лях .23 декабря, 2019 6

Режиссер фильма «Скайуокер. Восход», которым закончилась легендарная космическая сага, прокомментировал негативные рецензии.

Как пишет Comic Book, ссылаясь на слова Абрамса, постановщик не ставил перед собой задачу угодить всем зрителям.

«Думаю, те, кому фильм не понравился, абсолютно правы. И те, кто пришел от увиденного в восторг, тоже правы… Угодить всем невозможно. Особенно в случае „Звездных войн“… И когда мы работали над картиной, то прекрасно понимали, что какое бы решение мы ни приняли — касательно сюжета, музыки, дизайна — оно все равно одних осчастливит, а других взбесит. И это нормально», — сказал Абрамс.

Напомним, рейтинг девятого эпизода на «гнилых помидорах» оказался даже ниже, чем рейтинг «Скрытой угрозы», которая ранее была худшей серией франшизы.