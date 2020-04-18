Дж. Дж. Абрамс снимет «Темную Лигу справедливости» и спин-офф «Сияния»
Анастасия Лях
.18 апреля, 2020
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На фото: Дж. Дж. Абрамс
Речь не о полнометражных проектах, а о будущих сериалах для потокового сервиса HBO Max, на днях заключившего договор с продюсерской компанией Абрамса Bad Robot, сообщает Deadline.
То есть Дж. Дж. Абрамс спродюсирует как минимум два потоковых сериала. Это психологическое хоррор-шоу под названием «Оверлук», посвященное жутким вещам, творящимся в одноименном отеле из романа Стивена Кинга «Сияние»; и дисишная «Темная Лига справедливости» об альтернативной команде супергероев.
Сценарий «Оверлука» напишут Дастин Томасон и Скотт Браун, работавшие над сериалом «Касл-Рок», также основанным на произведениях Кинга. Кто займется сценарием «Темной лиги справедливости», пока не сообщается.
Также в связи с контрактом между Абрамсом и HBO упоминается производство сериала под названием «Duster», криминальной истории, разворачивающейся в 1970-х в юго-западных штатах.