Анастасия Лях .18 апреля, 2020 9

Речь не о полнометражных проектах, а о будущих сериалах для потокового сервиса HBO Max, на днях заключившего договор с продюсерской компанией Абрамса Bad Robot, сообщает Deadline.

То есть Дж. Дж. Абрамс спродюсирует как минимум два потоковых сериала. Это психологическое хоррор-шоу под названием «Оверлук», посвященное жутким вещам, творящимся в одноименном отеле из романа Стивена Кинга «Сияние»; и дисишная «Темная Лига справедливости» об альтернативной команде супергероев.

Сценарий «Оверлука» напишут Дастин Томасон и Скотт Браун, работавшие над сериалом «Касл-Рок» , также основанным на произведениях Кинга. Кто займется сценарием «Темной лиги справедливости», пока не сообщается.