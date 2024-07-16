sonyazhytkova .16 июля, 2024 10

Телешоу "Poker Face", яке отримало премію Еммі, оголосило першу групу запрошених зірок на другий сезон. Подробиці про їхні ролі наразі залишаються у таємниці.

Серіал, створений, написаний, режисований та продюсований Раяном Джонсоном, є детективним шоу, яке щотижня пропонує нову загадку. Головна героїня серіалу, Чарлі, у виконанні Наташі Ліонн, володіє надзвичайною здатністю визначати, коли хтось бреше. Подорожуючи на своєму Plymouth Barracuda, вона стикається з новими персонажами та дивними злочинами, які не може не розгадати.

У першому сезоні в серіалі з'явилися такі знаменитості, як Едрієн Броуді, Рон Перлман, Хлоя Севіньї, Джозеф Гордон-Левітт, Стефані Гсу, Клеа ДюВаль, Даша Поланко, Хонг Чау, Меган Сурі, Даніель Макдональд, Джудіт Лайт, Еллен Баркін, Тім Медоуз, Джаміла Джаміл, Чарльз Мелтон, Роуен Бланшар та Реа Перлман. Джудіт Лайт отримала премію Еммі за видатну гостьову роль у комедійному серіалі за своє виконання ролі Ірен Смозерс.

У другому сезоні Тоні Тост виступає шоураннером та виконавчим продюсером разом із Раяном Джонсоном, Наташею Ліонн, Рамом Бергманом, Неною Родріге, Адамом Аркіним, Норою Закерман та Ліллою Закерман.

Джерело: Deadline