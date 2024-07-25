sonyazhytkova .25 июля, 2024 3

В новому інтерв'ю для Discussing Film Еспозіто розповів про свої останні проєкти та надію знову втілити свого найвідомішого персонажа.

Джанкарло Еспозіто зараз на піку популярності завдяки своїм ролям у серіалі "Parish" на AMC і фільмах "Капітан Америка: Хоробрий новий світ" та "Електрична держава" від братів Руссо. Хоча "Parish" не здобув такої ж слави, як "Пуститися берега" чи "Краще подзвоніть Солу", Еспозіто отримав високу оцінку за свою гру у ролі чоловіка, який повертається до злочинного світу після особистої трагедії.

Незважаючи на невизначеність щодо другого сезону серіалу, актор уже активно працює над іншими проєктами, зокрема намагається знайти час для гостьової ролі в серіалі Peacock "Poker Face" з Наташею Ліонн. Однак він не приховує бажання повернутися до образу Ґуставо Фрінга у новому серіалі, якщо AMC та Вінс Гілліган проявлять інтерес.

Актор поділився умовами, за яких він міг би знову зіграти Фрінга. Для цього, безумовно, необхідно створити приквел, адже Фрінг отримує свою жахливу кінцівку у четвертому сезоні "Пуститися берега". Хоча приквел "Краще подзвоніть Солу" вже дозволив Еспозіто розкрити персонажа, він сподівається, що над будь-яким новим проєктом з Ґуставо Фрінгом працюватиме та ж творча команда.

"Я не маю повноважень дати зелене світло приквелу про Фрінга, але думаю, що цей персонаж заслуговує на увагу. Можливо, я так кажу тому, що впевнений, що можу бути на першому місці і привернути увагу глядачів цікавою історією. Без Вінса Гіллігана і Пітера Гулда, який був шоураннером 'Краще подзвоніть Солу', це було б неможливо", - зазначив Еспозіто.

Актор також зазначив, що вже обговорював можливість створення приквелу про Гуса Фрінга з Пітером Гулдом, але деталі цих переговорів залишаються за кадром. Як показав приквел "Краще подзвоніть Солу", існує ще чимало невідомого про минуле цього персонажа, яке могло б стати основою для захоплюючого серіалу. Еспозіто впевнений, що глядачі прагнуть дізнатися більше про складну природу Фрінга і те, як він став таким, яким є.

Джерело: Мovieweb