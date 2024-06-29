sonyazhytkova .29 июня, 2024 5

Стрічка знята за короткою новелою Кінга "Вантажівки" і стала єдиним режисерським проєктом відомого автора жахів.

Критики та глядачі сприйняли "Максимальне прискорення" без особливого ентузіазму: стрічка заробила всього 7,4 мільйона доларів, тоді як її бюджет складав 9 мільйонів.

Незважаючи на те, що цей фільм вважається однією з найгірших екранізацій Кінга, він став своєрідним "прикрим задоволенням" для багатьох глядачів, включаючи Джанкарло Еспозіто, який на початку своєї кар'єри зіграв у ньому епізодичну роль.

В інтерв'ю для CinemaBlend, Еспозіто поділився спогадами про роботу над "Максимальним прискоренням". На той час він вважав, що Кінг відмінно справився з режисурою. Актор виконав роль - гравця у відеоігри, якого вбиває електричний розряд від гри "Star Castle", коли техніка починає жити своїм життям після проходження Землі через хвіст комети.

"О, Боже мій. Я думав, що Стівен був геніальним у режисурі цього фільму та передбачав йому тривалу кар'єру режисера. Він, звісно, відомий своїми творами, і я люблю те, що він пише. Але під час зйомок цієї стрічки він дійсно добре працював з командою майстрів. Художній відділ, транспортний підрозділ – все було дуже важливим. Рухомі частини газонокосарок і вантажівок. І, звісно, Еміліо Естевес у цій стрічці теж зіграв свою роль", - розповів Еспозіто.

У сцені з Джанкарло Еспозіто його персонаж знаходиться в аркадному залі, коли починається хаос. Освітлений червоним світлом, він бачить, як розбивається скло на пінбол-машині, і вигукує: "Твоя мама!". Це був його єдиний рядок у фільмі, після чого його персонажа швидко ліквідують. У той час Еспозіто було лише 27 років, а зараз, у 66, він готується до нової ролі у фільмі "МаXXXine". Актор згадує, що працювати з Кінгом було для нього "великою честю".

"І я біля тієї пінбол-машини, 'Твоя мама!' [Сміх] І та пінбол-машина зовсім не функціонувала належним чином. Це була велика честь бути там і працювати з ним. І я великий фанат Стівена Кінга", - закінчив актор.

Джерело: Мovieweb