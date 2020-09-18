Джаред Лето накачал бицепсы для нового «Трона»

Анастасия Лях .18 сентября, 2020 8

Актер, последние годы демонстрирующий ярко выраженную худобу, набрал внушительную мышечную массу для съемок в триквеле фантастической кибер-франшизы «Трон».

Напомним, относительно недавно появилась новость о запуске в производство третьей части спустя десять лет после выхода сиквела под названием «Трон: Наследие» и спустя почти сорок лет после выхода культового оригинала. Также стало известно, что одну из центральных ролей в триквеле исполнит Джаред Лето.

Актер выложил в Инстаграм фото, демонстрирующее непривычные мышцы, и подписал его так: «Начал тренировки для „Трона“. Вы со мной?».

Напомним, ранее Лето сильно толстел для фильма «Глава 27» и сильно худел для драмы «Далласский клуб покупателей».

Что касается третьего «Трона», у которого пока что нет официального названия, его режиссером назначен Гарт Дэвис, постановщик драмы «Лев». Съемки предположительно стартуют в первой половине 2021 года.