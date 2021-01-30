Анастасия Лях .30 января, 2021 8

Актер присоединился к новому проекту Даррена Аронофски, сообщает Deadline. Это будет хоррор под названием «По течению» (Adrift).

Джаред Лето исполнил одну из ключевых ролей в знаменитой драме Аронофски «Реквием по мечте», вышедшей на экраны в 2000 году. С тех пор актер больше с постановщиком не работал. До сегодня.

Для Даррена Аронофски это будет второй в фильмографии хоррор после «мамы!». Его сюжет основывается на рассказе японского писателя Кодзи Судзуки, известного по культовому ужасу «Звонок». Фильм расскажет о том, как рыболовная лодка откликается на сигнал бедствия, отправленный дрейфующей яхтой. Но яхта оказывается кораблем-призраком .

Продюсирует проект компания Джейсона Блума Blumhouse, специализирующаяся на хоррорах и триллерах.