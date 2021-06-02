Таня Гончаренко .2 июня, 2021 5

На фото: Гарик Харламов и Джаред Лето

Гарик Харламов в своем инстраграмм призвал подписчиков без конца писать комментарии к последней публикации американского актера Джареда Лето.

Российский комик, звезда "Камеди Клаб" Харламов устроил флешмоб основанный на игре слов и созвучности фамилии Джареда и теплого времени года в русском языке.

"Давайте все вместе напишем в Instagram комментарии под постом Джареда: "Лето, не "цензура от редакции", пожалуйста".

Подписчики российского шоумена с радостью откликнулись на шуточное предложения Гарика и заспамили Джареда Лето.

Многие же, наоброт, высмеяли Харамова со словами, что ему пора перебираться в "Аншлаг" с такими зашкварными шутками.