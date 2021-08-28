Анастасия Лях .28 августа, 2021 0

Певец и актер присоединился к проекту под названием «Рептилия», главную роль в котором исполнит Бенисио Дель Торо, пишет Deadline.

Триллер разрабатывается стримингом Netflix. Дель Торо играет бывалого детектива, который расследует убийство агента по недвижимости и пытается разобраться в загадочных обстоятельствах произошедшего преступления. Параллельно ему приходится разбираться в сложностях личной жизни.

Кого сыграет Тимберлейк, не сообщается. Проект станет режиссерским дебютом клипмейкера Гранта Сингера. Над сценарием работал Бенджамин Брюэр, снявший чернокомедийный триллер «Доверие» с Николасом Кейджем и Элайджей Вудом.

Сроки производства и дата выхода не уточняются.