Сценарій до картини належить Джастіну П'ясецькому. Виробництвом займеться компанія Hidden Pictures за участю Тодда Лібермана і Алекса Янґа.

Також Джастін Лін виступить як продюсер через свою компанію Perfect Storm Entertainment, а Джастін П'ясецький візьме участь як виконавчий продюсер.

Хоча деталі сюжету залишаються в таємниці, фільм описують як напружений кримінальний трилер. Сценарій П'ясецького зайняв друге місце на останньому «Чорному Списку». Джастін Лін активно працює над кількома проєктами, зокрема, повертається до своїх індійських коренів з фільмом "The Last Days of John Allen Chau" і працює над трилером "Two for the Money" для Apple, а також над "One Punch Man" для Sony Pictures.

Джастін П'ясецький нещодавно написав сценарій до стрічки Дейва Маккензі "Relay", в якому грають Лілі Джеймс і Різ Ахмед.

