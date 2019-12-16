Анастасия Лях .16 декабря, 2019 3

Есть вероятность, что в заключительном эпизоде космической саги появится героиня-джедай Асока Тано из вселенной Джорджа Лукаса, ранее никогда не мелькавшая на экране.

На это намекнул сам режиссер девятого эпизода Дж. Дж. Абрамс в беседе с японским изданием Sora News. Постановщик попросил журналиста назвать любимого персонажа «Звездных войн» и, услышав в ответ имя Асоки Тано, сказал: «Хм, тогда вам стоит внимательно смотреть новый фильм».

Асока Тано — это падаван, то бишь ученица Энакина Скайуокера, прозванная им Шпилькой. В результате обучения в Храме джедаев и опыта, полученного во время Войн клонов, Асока поняла, что далеко не всегда нужно действовать согласно приказам и инструкциям. На ее характер одновременно повлияли и противоречивая сущность Энакина, и уравновешенная сущность Оби-Вана Кеноби.

Девятый эпизод под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход» стартует 19 декабря.