sonyazhytkova .13 мая, 2024 11

Ця адаптація переказує частину "Беовульфа" з перспективи монстра. Поряд із Бріджесом, Дейв Батіста виступить у ролі Беовульфа, Браян Кренстон зіграє короля Гротгара, Сем Елліотт зобразить Дракона, Томасін МакКензі стане королевою Веальтхеов, а Ейдан Тернер уособить Унферта.

Композитор, продюсер і автор пісень Т Боун Бернетт створить унікальну музичну атмосферу для фільму і також візьме участь у виконанні ролі "Шейпера". Режисер Роберт Д. Кжиковські зніматиме "Ґренделя" за сценарієм, який сам адаптував з роману з аналогічною назвою, що отримав високі оцінки критиків.

Кжиковські зазначив: "'Ґрендель' представляє собою все, що я люблю в кіно. Божевільний шедевр Джона Гарднера розумно стикається з тим, що значить бути людиною, через дике око монстра. Це честь працювати з такою винятковою групою оповідачів, всі з яких прагнуть подарувати глядачам щось чудове та несподіване зараз".

"Магазин істот Джима Генсона" оживить персонажів Ґренделя; визнана студія нещодавно створила аніматроніку для "Five Nights at Freddy's" від Blumhouse та працювала над візуальними ефектами для переможного "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.

Брайан Генсон, режисер компанії, підкреслив, що їхня студія відома своїми унікальними творіннями, які завжди виразні та вірогідні, і наголосив на важливості багатошарової особистості персонажів, щоб створити ефектну картину Ґренделя.

Участь "Магазину істот Джима Хенсона" в поєднані з талановитим акторським складом, безсумнівно викличе захоплення глядачів. Продажі фільму від компаній Palisades Park Pictures, UTA Independent Film Group та CAA Media Finance відбудуться на Каннському кінофестивалі, очікуючи на бурхливий успіх у кінопросторі.

Джерело: Мovieweb