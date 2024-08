sonyazhytkova .20 августа, 2024 5

Стримінговий гігант презентував трейлер серіалу, що по-новому переосмислює грецьку міфологію крізь призму сучасності.

У свіжому трейлері Джефф Голдблюм перевтілюється в стильного, проте параноїдального Зевса, який змушений протистояти загрозам від смертних і розбиратися з проблемами своєї дисфункціональної родини.

Серіал, що має похмурий комедійний відтінок, також зібрав вражаючий акторський склад: Біллі Пайпер, Дебі Мазар, Сьюзі Едді Іззард та інші. Творцем та сценаристом "Kaos" став Чарлі Ковелл, відомий своєю роботою над британським серіалом "The End of the F***ing World".

У серіалі Зевс, охоплений страхом перед неминучою загибеллю і наближенням кінця світу, стикається з новими небезпеками, коли смертні починають розкривати підступні плани богів. Одного ранку він виявляє зморшку на своєму лобі, що стає для нього сигналом про можливе здійснення стародавнього пророцтва, яке пророкує його падіння.



Параноя Зевса зростає, і він занурюється в самознищення, спостерігаючи, як його світ поринає у дистопічний хаос. В одній зі сцен трейлера Зевс тримає рушницю, все більше втрачаючи контроль над собою.

До акторського складу також приєдналися Джанет МакТір (Гера), Набган Різван (Діоніс), Девід Тьюліс (Аїд), Раки Айола (Персефона), Стівен Діллейн (Прометей), Аврора Перріно (Рідді) та Дебі Мазар (Медуза). Камео-ролі виконали Кілліан Скотт, Місія Батлер, Стенлі Таунсенд, Біллі Пайпер та Сьюзі Едді Іззард.



Прем'єра "Kaos" відбудеться 29 серпня на Netflix.

Джерело: Нollywoodreporter