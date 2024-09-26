sonyazhytkova .26 сентября, 2024 6

Творець, сценарист та виконавчий продюсер культового шоу у своєму пості на X повідомив: "Вже все складається", прикріпивши скріншот сценарію та назву нового проєкту - "White Collar Renaissance". Перший епізод також буде називатися "Masquerade".

Обговорення можливого повернення серіалу тривають вже досить довго. Зірка шоу Метт Бомер повідомив в інтерв'ю для Deadline, що проект "технічно" знаходиться на стадії розробки, підкресливши, що все рухається у правильному напрямку, і відновлення може стати реальністю найближчим часом. У червні Джефф Істін підтвердив, що нова версія нарешті знаходиться в процесі створення. Він також зазначив, що активно працює над сценарієм.

На фестивалі телебачення Істін з’явився у компанії акторів Бомера, Тіма ДеКея та Тіффані Тіссен, які, як очікується, також повернуться до своїх ролей. Бомер, який виконував роль Ніла Кафрі, реформованого шахрая у серіалі, що виходив на USA Network з 2009 по 2014 рік, з нетерпінням чекає на новий етап проєкту.

Перезавантаження серіалу також буде присвячене пам'яті покійного Віллі Гардсона, який зіграв Моззі в оригінальному серіалі. Гардсон помер у 2021 році.

До складу акторів оригінального шоу входили Марша Томасон, яка виконувала роль спеціального агента ФБР Діани Берріган, Шаріф Аткінс, що зіграв агента Клінтона Джонса, а також Хілларі Бертон у ролі страхового слідчого Сари Елліс і Діанн Керрол, яка грала Джун Елінгтон, літню вдову, що стала подругою Ніла.

Джерело: Deadline