sonyazhytkova .20 марта, 2024 3

Після номінації на премію Оскар за фільм "Американська Фікція", актор приєднався до нового кінопроєкту від Apple Original Films та A24.

Компанії Apple Original Films та A24 оголосили про приєднання Райта до акторського складу фільму "High and Low", де він зіграє разом з Дензелом Вашингтоном. Прем'єра стрічки відбудеться у кінотеатрах, а потім вона буде доступна на платформі Apple TV+. Деталі щодо точної дати виходу наразі відсутні.

Цей трилер, зйомки якого розпочнуться у поточному місяці, є переосмисленням кримінального твору Акіри Куросави "Високо і Низько". Оригінальний фільм 1963 року розповідав історію керівника взуттєвої компанії, який опинився в центрі складних корпоративних інтриг, коли його плани руйнує випадкове викрадення і вимагання викупу сина його шофера. Сценарій до адаптації належить Алану Фоксу та Спайку Лі.

"Високо і Низько" стане другим проєктом, над яким співпрацюють Apple Original Films та Дензел Вашингтон після фільму "Макбет", також від A24, за який актор отримав 10-ту номінацію на премію Оскар. Це п'ята спільна робота між Спайком Лі та Вашингтоном, які останній раз співпрацювали над стрічкою 2006 року "Не спійманий - не злодій".

До вражаючого акторського складу "High and Low" також увійшла Ільфенеш Хадера.

За його виступ у фільмі "Американська Фікція" Джеффрі Райт отримав численні номінації на премії за найкращу акторську роботу. Роль "Телоніуса 'Монка' Еллісона" також принесла йому Independent Spirit Award.

Джерело: Нollywoodreporter