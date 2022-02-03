Таня Гончаренко .3 февраля, 2022 5

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джеффри Раш сыграет комика Граучо Маркса в биографическом фильме "Приподнятые брови", - сообщает Deadline.

Байопик будет снят по мемуарам Стива Столиара "Поднятые брови: Мои годы в доме Граучо".

Режиссером ленты назначен Орен Моверман. Он же, совместно со Столиаром напишет сценарий.

Помимо Джеффри Раша, в фильме сыграют Чарли Пламмер и Сиенна Миллер.

Сюжет разворачивается в 70-х годах, когда писатель Столиар работал на на Маркса и его подругу, а также менеджера Эрин Флеминг.

Дата премьеры байопика пока не называлась.