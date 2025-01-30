sonyazhytkova .30 января, 2025 5

Це оригінальна історія, створена спільно з відомим письменником Ніколасом Спарксом. Цікаво, що паралельно з написанням сценарію для фільму Спаркс також працює над романом за тим самим задумом, адаптуючи історію для літературного формату.

Для М. Найта Ш'ямалана це не лише можливість залучити ще одну голлівудську зірку до свого проєкту, а й перший досвід співпраці з культовим автором романтичних бестселерів.

Для Джилленгола цей проєкт стане черговим знаковим кроком після успішного року. Він розпочався з виходу бойовика "Будинок біля дороги" від Amazon MGM Studios, який став хітом та отримав продовження. Також актор здобув визнання за головну роль у серіалі "Презумпція невинуватості" для Apple TV+, що принесло йому номінацію на "Золотий глобус". Уже в лютому Джилленгол з'явиться на Бродвеї в адаптації "Отелло", де зіграє разом із Дензелом Вашингтоном.

М. Найт Ш'ямалан вже понад 20 років захоплює глядачів своїми сюжетними несподіванками, а його фільми зібрали у світовому прокаті понад 3 мільярди доларів. Його остання робота "Пастка" з Джошем Гартнеттом також стала успішною.

Ніколас Спаркс – один із найпопулярніших авторів сучасності. Всі його книги ставали бестселерами The New York Times, а загальний тираж перевищує 130 мільйонів примірників у понад 50 країнах. Його останній роман "Counting Miracles" дебютував на першому місці рейтингу NY Times та буде екранізований Amazon.

Джерело: Deadline