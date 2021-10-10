Анастасия Лях .10 октября, 2021 7

Американский актер впервые поработает с британским режиссером. Как пишет Deadline, Ричи предложил Джилленхолу главную роль в новом пока что безымянном проекте.

Гай Ричи в последнее время поражает творческой гиперактивностью. После обласканных «Джентльменов» режиссер выпускает проект за проектом, не успевая отдышаться. Казалось бы, не так давно в прокате был «Гнев человеческий», а на январь 2022 уже намечена премьера шпионского триллера «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» с тем же Джейсоном Стэйтемом в главной роли. И вот не успела выйти «Операция „Фортуна“», как Ричи уже анонсирует следующий проект, на этот раз с Джилленхолом.

О сюжете пока что вообще ничего неизвестно. Все детали хранятся в секрете. Известно лишь, что Гай Ричи выступит и постановщиком, и сценаристом, а к съемкам приступит в конце текущего года.