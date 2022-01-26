Джейк Джилленхол сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером в триллере "Cut and Run", который является ремейком "Дома у дороги", - пишет Deadline.Автором сценария будет Джон Гленн, который также окажется в режиссерском кресле.
Сюжет расскажет о команде воров, которые с помощью скоростных катеров совершают ограбления дорогих и роскошных яхт. Однажды они умудрились ограбить яхту очень серьезных людей, что привело к масштабным проблемам.
На данный момент, о фильме больше ничего неизвестно. Дату выхода картины также не называют.