Таня Гончаренко .26 января, 2022 4

Джейк Джилленхол сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером в триллере "Cut and Run", который является ремейком "Дома у дороги", - пишет Deadline.

Автором сценария будет Джон Гленн, который также окажется в режиссерском кресле.

Сюжет расскажет о команде воров, которые с помощью скоростных катеров совершают ограбления дорогих и роскошных яхт. Однажды они умудрились ограбить яхту очень серьезных людей, что привело к масштабным проблемам.

На данный момент, о фильме больше ничего неизвестно. Дату выхода картины также не называют.