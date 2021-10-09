Как сообщает The Hollywood Reporter, актер исполнит главную роль в экранизации комикса «Пророк», которую поставит режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.
«Пророк» — графический роман Роба Лифельда, который рассказывает о парне по имени Джон Профет, что во время Второй мировой войны, дабы прокормить семью, соглашается принять участие в нацистском эксперименте в одном из немецких бункеров. В итоге
Напомним, боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом, вышедший в 2020 году, стал большим хитом стриминга Netflix и получил зеленый свет на сиквел. До этого Харгрейв был каскадером, в частности на проекте «Мстители: Финал».