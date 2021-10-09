Анастасия Лях .9 октября, 2021 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер исполнит главную роль в экранизации комикса «Пророк», которую поставит режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.

«Пророк» — графический роман Роба Лифельда, который рассказывает о парне по имени Джон Профет, что во время Второй мировой войны, дабы прокормить семью, соглашается принять участие в нацистском эксперименте в одном из немецких бункеров. В итоге из-за бомбардировки герой оказывается под землей на целых двадцать лет, а когда выходит на поверхность — на дворе уже 1965 год.

Напомним, боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом, вышедший в 2020 году, стал большим хитом стриминга Netflix и получил зеленый свет на сиквел. До этого Харгрейв был каскадером, в частности на проекте «Мстители: Финал».