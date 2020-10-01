Анастасия Лях .1 октября, 2020 5

Как сообщает Deadline, Джейк Джилленхол и Оскар Айзек получили ведущие роли в игровой картине, которая расскажет о создании легендарной криминальной трилогии Копполы «Крестный отец».

В фильме о том, как рождалась культовая мафиозная сага, Джилленхол сыграет продюсера Роберта Эванса, а Айзек — самого Фрэнсиса Форда Копполу. Проект получил название «Фрэнсис и „Крёстный отец“».

В режиссерском кресле находится Барри Левинсон, постановщик таких хитов, как «Человек дождя», «Плутовство», «Спящие», «Доброе утро, Вьетнам». Сроки производства пока не уточняются.