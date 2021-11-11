Анастасия Лях .11 ноября, 2021 6

Культовый фильм с участием Патрика Суэйзи «Дом у дороги» обзаведется ремейком. Главную роль в новой версии исполнит Джейк Джилленхол, сообщает Deadline.

Напомним, оригинал вышел в 1989 году. Он рассказывал о вышибале по имени Далтон, который работал в самом безумном придорожном баре штата Миссури, где ни одного дня не бывает тихо да спокойно. Фильм стал такой же визитной карточкой Патрика Суэйзи, как «Грязные танцы», «На гребне волны» и «Привидение».

Режиссером ремейка выступит Даг Лайман, постановщик «Идентификации Борна» и «Грани будущего». Сроки производства и дата релиза не уточняются.