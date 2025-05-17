sonyazhytkova .17 мая, 2025 1

У самому серці Каннського кіноринку з’явився проєкт, що вже викликає шалений інтерес у кіноіндустрії. "Темрява зовні" (Outer Dark) — похмура казка за романом культового Кормака Маккарті, автора "Старикам тут не місце". Режисером дебютного англомовного фільму стане лауреат "Оскара" Ласло Немеш, а зйомки заплановані на 2026 рік.

Джейкоб Елорді та Лілі-Роуз Депп об’єднують зусилля для створення фільму "Темрява зовні" (Outer Dark) — це темна історія, дія якої відбувається в Аппалачах під час Великої депресії. Сюжет обертається навколо молодої жінки, яка народжує дитину від свого брата. Він залишає немовля у лісі на смерть, обманюючи сестру, що дитина померла природною смертю. Відкривши правду, героїня вирушає на пошуки малюка. Водночас за братом і сестрою полюють три загадкові незнайомці, що несуть із собою смерть і руйнування.

Для обох акторів цей проєкт — ідеальне поєднання темного, загадкового світу та складних ролей. Лілі-Роуз Депп нещодавно здобула визнання за "Носферату", а Джейкоб Елорді, зірка серіалу "Ейфорія" та байопіку "Присцилла", готується до нових амбітних ролей у фільмах Гільєрмо дель Торо та Рідлі Скотта.

Режисер Ласло Немеш зазначив:

"З першого прочитання 'Outer Dark' я мріяв перенести цю історію на екран, знайти мову кіно, яка гідно передасть глибину і космологічність твору Маккарті. Завдяки двом магнетичним акторам це стало можливим. Це страшна і прекрасна подорож у лабіринт людської душі — саме так я уявляю цей фільм".

Цей проєкт обіцяє стати одним із найзагадковіших і найяскравіших фільмів наступних років. Чи зможуть Джейкоб Елорді та Лілі-Роуз Депп вдихнути життя у похмурий світ Маккарті? І чи відповість стрічка очікуванням фанатів? Відповідь на це ми отримаємо лише після початку зйомок у 2026 році, але вже зараз "Темрява зовні" (Outer Dark) виглядає як кіно, яке не можна пропустити.

Джерело: Deadline