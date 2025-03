sonyazhytkova .18 марта, 2025 7

"Пам’ять – це єдина справжня справедливість". Саме ці слова відкривають потужний трейлер нового серіалу "The Narrow Road to the Deep North" ("Вузький шлях на далеку північ").

Австралійський хітовий проєкт — масштабна адаптація володаря Букерівської премії Річарда Фленагана. Він розповідає про життя Дорріго Еванса: його бурхливий роман з Емі Малвені (Одеса Янг), жахи перебування у таборі для військовополонених та подальші роки в ролі видатного хірурга й героя війни, який не шукав слави. Молодого Еванса грає Джейкоб Елорді, а його старшу версію — Кіаран Гайндс.

Режисером виступив Джастін Курзель ("Суперники"), сценарій написав Шон Грант. У серіалі також зіграли Олівія ДеЙонг ("Елвіс"), Шоу Касамацу ("Токійський віце"), Томас Везерол ("Розбите серце"), Саймон Бейкер ("Лімбо", "Дихання") та інші. Зйомки проходили в Новому Південному Уельсі, Австралія.

Усі п’ять епізодів цієї глибокої, емоційної історії будуть доступні для перегляду з 18 квітня. Чи готовий світ зустрітися з правдою, яку не здатні стерти навіть роки?

Джерело: Deadline